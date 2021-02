Basket, Qualificazioni Europei 2022: i convocati dell’Italia per la bolla di Perm. Gabriele Procida, prima azzurra con Spagnolo e linea giovane (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono stati diramati i nomi dei 14 che Meo Sacchetti porterà a Perm, in Russia, per l’ultima bolla delle Qualificazioni agli Europei 2022, o meglio quella che per l’Italia è una versione finta. Gli azzurri, infatti, sono già qualificati poiché Milano ospiterà un girone al Mediolanum Forum di Assago. Questi i convocati del ct azzurro: #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari) #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro) #7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia) #13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna) #16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna) #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna) #18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna) #22 Giordano ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono stati diramati i nomi dei 14 che Meo Sacchetti porterà a, in Russia, per l’ultimadelleagli, o meglio quella che per l’Italia è una versione finta. Gli azzurri, infatti, sono già qualificati poiché Milano ospiterà un girone al Mediolanum Forum di Assago. Questi idel ct azzurro: #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari) #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro) #7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia) #13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna) #16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna) #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna) #18 Matteo(2003, 193, P, Real Madrid – Spagna) #22 Giordano ...

