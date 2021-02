(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La pandemia è una tragedia che ha colpito l'Italia in tutti i settori e non poteva non avere effetti sul basket che vive di pubblico che attira sponsor, dà visibilità e crea tutta un'altra atmosfera. Molte squadresoffrendo, i, sono dei veri eroi che hanno bisogno di certezze che al momento non ci sono". Parla così della difficile situazione che sta attraversando il basket italiano Dino, icona della pallacanestro, all'Adnkronos. "Si vive alla giornata con giocatori sottratti alle rose perché positivi al Covid, una situazione complessa, navighiamo a vista cercando di lavorare sui problemi", conclude.

Basket: Meneghin, 'club in sofferenza, presidenti stanno facendo miracoli'





