Basket, i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Un Peppe Poeta da 30 punti è MVP, emerge ancora Procida (Di lunedì 8 febbraio 2021) La diciannovesima giornata di Serie A Basket 2020-2021 è stata ricca di ottime prestazioni realizzate dagli azzurri. Tra tutti, ovviamente, spicca Peppe Poeta, il quale, nella sconfitta della sua Cremona contro Varese, al termine di una sfida ad altissimo punteggio, ha messo a referto 30 punti e 7 assist. Per il campano, che a settembre spegnerà trentasei candeline, si tratta della miglior partita in carriera dal punto di vista realizzativo. Nella vittoria di Sassari sulla Fortitudo brillano un Marco Spissu da 15 punti e uno Stefano Gentile da 17 punti. Per i bolognesi, invece, c’è una buona prestazione, da 14 punti, di Pietro Aradori. Non bastano a Trieste i 13 punti e 6 rimbalzi di ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) La diciannovesimadi2020-2021 è stata ricca di ottime prestazioni realizzate dagli azzurri. Tra tutti, ovviamente, spicca, il quale, nella sconfittasua Cremona contro Varese, al termine di una sfida ad altissimo punteggio, ha messo a referto 30e 7 assist. Per il campano, che a settembre spegnerà trentasei candeline, si trattamiglior partita in carriera dal punto di vista realizzativo. Nella vittoria di Sassari sulla Fortitudo brillano un Marco Spissu da 15e uno Stefano Gentile da 17. Per i bolognesi, invece, c’è una buona prestazione, da 14, di Pietro Aradori. Non bastano a Trieste i 13e 6 rimbalzi di ...

