Bari | notte fonda per i biancorossi | Auteri verso l’esonero | ecco chi sarà il nuovo allenatore

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sembra giunta al capolinea l'avventura di Gaetanosulla panchina del.Manca l'ufficialità, ma è assai probabile l'esonero del tecnico originario di Floridia dopo la sconfitta maturata ieri pomeriggio contro la Viterbese. Un solo punto nelle ultime tre partite e il rischio di vedersi sfuggire anche il secondo posto, con l'Avellino ad un passo. Sono questi alcuni dei motivi che hanno portato la dirigenza biancorossa a riflettere sul futuro dell'ex Catanzaro.Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com,Massimo Carrera ildel: domani la firma a Roma. Reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Aek Atene in Grecia, daha vinto un campionato di Prem'er-Liga (2016-17) e una Supercoppa russa ...

