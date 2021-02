Baresi celebra il record di Ibrahimovic | «Classe mondiale» – FOTO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Francol’ennesimo incredibiledella carriera di Zlatan: «500 reti di» –Da leggenda a leggenda, Franconella serata di ieri ha volutore ildi 500 reti (diventate poi 501) stabilito da Zlatannel corso della ventunesima giornata di Serie A disputata dal Milan contro il Crotone a San Siro: «man, 500 reti di». Con questo breve commentoha festeggiato l’ennesimodi un campione “eterno”.man @Ibra official quota 500 world class ??? — Franco ...

Ultime Notizie dalla rete : Baresi celebra

BariToday

Francol'ennesimo incredibile record della carriera di Zlatan Ibrahimovic: "500 reti di classe mondiale" - FOTOQuesto lavoro rende omaggio a uno dei più illustri poeti dialettali, padre della nota Mariolina, da poco scomparsa. Nato a Lecce nel 1911 Vito si è trasferito subito a Bari e crescendo ha ...Franco Baresi celebra l'ennesimo incredibile record della carriera di Zlatan Ibrahimovic: «500 reti di classe mondiale» - FOTO ...Il sogno in una bustina. L’emozione di strappare, ogni volta, il lembo superiore, i pochi – ma interminabili – istanti per estrarre le figurine (erano cinque) e “stillarle” come un giocatore di poker, ...