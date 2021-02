Barcellona | distorsione alla caviglia per Araújo | salta il PSG

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilperde per almeno un mese Ronaldper un infortunio. In Champions League contro il PSG non ci sarà Ilha comunicato che gli esami a cui si è sottoposti oggi il difensore uruguaiano Ronaldhanno evidenziato unasinistra. Il giocatore si è infortunato ieri sera nel corso della sfida contro il Betis. Al momento la società blaugrana non ha comunicato eventuali tempistiche per il suo rientro in campo. Secondo Mundo Deportivo, citando fonti vicine allo spogliatoio,potrebbe stare fuori per almeno un mesendo quindi la doppia sfida con il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League. Leggi su ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona distorsione

Calcio News 24

elogio dell'umiltà Come detto sopra, l'allenatore di Pozzo di Gotto va giustamente ... quel Piccolo che dovrà giocoforza saltare almeno un mese a causa di una distorsione al ginocchio. La ...Il Barcellona perde per almeno un mese Ronald Araújo per un infortunio alla caviglia. In Champions League contro il PSG non ci sarà ...L'Unahotels domenica sfida la Virtus Bologna, la distorsione alla caviglia anche ieri ha impedito al centro di allenarsi con i compagni ...