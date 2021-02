Barbara De Rossi | chi è? Malattia | compagno | figlia | molestie

Leggi su chenews

(Di lunedì 8 febbraio 2021)Deè una delle attrici italiane più amate, scopriamone di più sul suo conto dallaalla perdita di peso, fino alSimone Fratini. Questo pomeriggioDesarà ospite del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. C’è attesa per scoprire il tema dell’intervista che la vede protagonista. La sua è stata una vita a dir poco complicata, dall’adolescenza sotto una campana di vetro ai primi passi nel mondo dello spettacolo, fino alla. Tra i temi più caldi che la riguardano certamente ilSimone Fratini, insieme al quale ha ritrovato la felicità e il sorriso. I due sono stati molto criticati per via della differenza d’età ma il loro amore è stato più forte e ha messo a tacere ...