Barack Obama ospite da Fabio Fazio: quanto è costata l’intervista? Risponde Luciana Littizzetto (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Che tempo che fa è andata in onda una super intervista di Fabio Fazio al 44° Presidente degli USA, Barack Obama. Si è trattato di un confronto quasi informale, ma decisamente intenso. Obama è in promozione con il suo libro, in Italia edito da Garzanti, “Una terra promessa” e ieri ne ha parlato profusamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Che tempo che fa è andata in onda una super intervista dial 44° Presidente degli USA,. Si è trattato di un confronto quasi informale, ma decisamente intenso.è in promozione con il suo libro, in Italia edito da Garzanti, “Una terra promessa” e ieri ne ha parlato profusamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

chetempochefa : Questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da @fabfazio a #CTCF su… - sbonaccini : “La democrazia non è un dono che viene dal cielo. È una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbia… - chetempochefa : Il giorno è arrivato: questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da… - Armando53338721 : RT @sbonaccini: “La democrazia non è un dono che viene dal cielo. È una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbiamo conti… - giacomozuliane : RT @GiusCandela: Che Tempo che Fa, boom di ascolti con Barack Obama. Quanto è costato? Niente #ctcf -