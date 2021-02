Barack Obama da Fabio Fazio: ""Da piccolo sognavo di fare l'architetto. Michelle è superiore a me" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da piccolo sognava di fare l’architetto. Gli piaceva moltissimo anche il basket, ma non aveva la stoffa del campione e allora quel sogno sfumò in fretta. Di sicuro “non avevo il sogno di diventare Presidente”, ma “era comunque il mio sogno quello di essere un bravo ragazzo”. Barack Obama si racconta così, intervistato da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3, per presentare ‘Una Terra Promessa’ (Garzanti), l’autobiografia del 44/mo presidente degli Stati Uniti, il primo afroamericano, in cui ripercorre i suoi otto anni alla guida dell’America. L’isolamento della vita alla Casa Bianca (“sognavo di fare una passeggiata e bere un caffè senza essere riconosciuto”), ma anche il privilegio di servire il Paese. Fino al suo rapporto con la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dasognava dil’. Gli piaceva moltissimo anche il basket, ma non aveva la stoffa del campione e allora quel sogno sfumò in fretta. Di sicuro “non avevo il sogno di diventare Presidente”, ma “era comunque il mio sogno quello di essere un bravo ragazzo”.si racconta così, intervistato daa ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3, per presentare ‘Una Terra Promessa’ (Garzanti), l’autobiografia del 44/mo presidente degli Stati Uniti, il primo afroamericano, in cui ripercorre i suoi otto anni alla guida dell’America. L’isolamento della vita alla Casa Bianca (“diuna passeggiata e bere un caffè senza essere riconosciuto”), ma anche il privilegio di servire il Paese. Fino al suo rapporto con la ...

