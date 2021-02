Bar e ristoranti, nel weekend boccata d’ossigeno da 200 milioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Una boccata di ossigeno da quasi 200 milioni di euro per bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi aperti nelle regioni gialle durante il weekend dove sono potuti tornare al lavoro tanti italiani impegnati dall’attività di ristorazione alla fornitura di cibi e bevande nella filiera alimentare che occupa 3,6 milioni di persone. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sugli effetti delle aperture nel fine settimana, con l’eccezione di Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano dove si concentrano circa il 20% dei locali, rimasti chiusi perchè in zona arancione. Un boom di prenotazioni con molti degli oltre 293mila locali aperti nelle zone gialle che hanno registrato il tutto esaurito anche per le limitazioni dei posti disponibili per le stringenti misure di sicurezza e di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Unadi ossigeno da quasi 200di euro per bar,, pizzerie ed agriturismi aperti nelle regioni gialle durante ildove sono potuti tornare al lavoro tanti italiani impegnati dall’attività di ristorazione alla fornitura di cibi e bevande nella filiera alimentare che occupa 3,6di persone. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sugli effetti delle aperture nel fine settimana, con l’eccezione di Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano dove si concentrano circa il 20% dei locali, rimasti chiusi perchè in zona arancione. Un boom di prenotazioni con molti degli oltre 293mila locali aperti nelle zone gialle che hanno registrato il tutto esaurito anche per le limitazioni dei posti disponibili per le stringenti misure di sicurezza e di ...

CGIA Mestre: i settori più colpiti dalla pandemia

... agenzie di viaggio e tour operator - 73,2 per cento; attività artistiche, palestre, piscine, sale giochi, cinema e teatri - 70 per cento; alberghi e alloggi - 53 per cento; bar/ristoranti - 34,7 per ...

Covid: Coldiretti,weekend da 200 mln euro per bar-ristoranti - Ultima Ora Agenzia ANSA Teramo, Dad alle superiori: per la Consulta degli studenti è una scelta sbagliata

Teramo. Con l'ultima ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, "sono state imposte limitazioni alle scuole ma non a bar, ristoranti e centri commerciali ...

Spostamenti tra regioni e nuovo Dpcm: cosa sappiamo finora

Ristoranti aperti la sera e sci: ecco i primi nodi da sciogliere per il governo Draghi Roma, 6 febbraio 2021 - Tra le primissime incombenze del nuovo governo sul quale sta lavorando il premier incaric ...

