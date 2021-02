Bandai Namco riorganizzerà la sua struttura interna e nomina un nuovo presidente (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo che Konami ha chiarito i suoi piani di ristrutturazione due settimane fa e SEGA ha rivelato che dividerà le sue divisioni, anche all'interno di Bandai Namco sono in corso dei cambiamenti. Annunciato nel suo ultimo rapporto finanziario, il veterano Masaru Kawaguchi è stato nominato presidente e Direttore Rappresentante. Ha una lunga storia all'interno dell'azienda, essendo entrato a far parte di Bandai nel 1983 e, dal 2019, è il direttore part-time di Bandai Namco Entertainment. A partire dal 1° aprile, uno dei suoi più grandi compiti iniziali sarà quello di supervisionare una fusione delle divisioni Toy e Gaming di Bandai Namco, diventando una singolare "Entertainment Unit". Essendo stato pianificato dallo scorso ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo che Konami ha chiarito i suoi piani di rizione due settimane fa e SEGA ha rivelato che dividerà le sue divisioni, anche all'interno disono in corso dei cambiamenti. Annunciato nel suo ultimo rapporto finanziario, il veterano Masaru Kawaguchi è statotoe Direttore Rappresentante. Ha una lunga storia all'interno dell'azienda, essendo entrato a far parte dinel 1983 e, dal 2019, è il direttore part-time diEntertainment. A partire dal 1° aprile, uno dei suoi più grandi compiti iniziali sarà quello di supervisionare una fusione delle divisioni Toy e Gaming di, diventando una singolare "Entertainment Unit". Essendo stato pianificato dallo scorso ...

