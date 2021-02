Banchi a rotelle, scandalo da 119 milioni. In molte città sono ancora imballati in magazzino (video) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Avete un fanatico grillino che sproloquia sui tagli ai costi della politica dei 5 Stelle? Fategli vedere questo video. E fatelo contare fino a 119 milioni. Il costo dei Banchi a rotelle, che l’imbarazzante ministra Lucia Azzolina ha destinato per questo capolavoro di incapacità. Un’incapacità che meriterebbe un solennissimo “vaffa”, degno di Beppe Grillo. Anzi, 119 milioni di “vaffa”. Uno spreco vergognoso, che grida vendetta Di Banchi con le rotelle inutilizzati confinati in magazzino ne sono piene le cronache. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia. Tuttavia, ogni volta fanno ribollire il sangue. Al TgPadova hanno mostrato lo scandalo. Visto che ci siete, mostratelo anche voi all’elettore grillino, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Avete un fanatico grillino che sproloquia sui tagli ai costi della politica dei 5 Stelle? Fategli vedere questo. E fatelo contare fino a 119. Il costo dei, che l’imbarazzante ministra Lucia Azzolina ha destinato per questo capolavoro di incapacità. Un’incapacità che meriterebbe un solennissimo “vaffa”, degno di Beppe Grillo. Anzi, 119di “vaffa”. Uno spreco vergognoso, che grida vendetta Dicon leinutilizzati confinati innepiene le cronache. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia. Tuttavia, ogni volta fanno ribollire il sangue. Al TgPadova hanno mostrato lo. Visto che ci siete, mostratelo anche voi all’elettore grillino, ...

LegaSalvini : Annalisa Chirico: 'La Lega è il partito dell’Italia che produce. è il partito che vuole meno tasse per dare fiato a… - CottarelliCPI : Gira la notizia che in Veneto i mitici banchi a rotelle sono stati ritirati perché fanno venire il mal di schiena a… - Giorgiolaporta : Qui in #Belgio i licei sono aperti anche la sera. Invece di buttare nel cesso mezzo miliardo in banchi cinesi con l… - RTarpeia : RT @Dam_a_tra: @InMonsterland Ormai che è una truffa, a parte i covidioti, l'hanno capita anche i banchi a rotelle! - Cenorava : RT @magnificosnello: @pensier12542480 @baiasilente @GuidoCrosetto Magari tarallucci e vino! Avrebbero finanziato migliaia di associazioni g… -