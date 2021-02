Avete mai visto la madre di Samantha De Grenet da giovane? La somiglianza è impressionante! (Di lunedì 8 febbraio 2021) Avete mai visto la madre di Samantha De Grenet da giovane? A pubblicare la foto qualche tempo fa su Instagram è stata la stessa showgirl. La somiglianza è davvero impressionante! Samantha De Grenet. Fonte: InstagramNel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la showgirl Samantha De Grenet ha spesso manifestato il proprio attaccamento alla famiglia: al marito Luca Barbato, al figlio Brando, ma anche ai propri genitori. Durante le ultime puntate del programma televisivo di Alfonso Signorini, la concorrente del Gf Vip ha ricevuto la visita proprio del figlio quindicenne e del padre Mario. Ma qualche tempo fa Samantha, tra le tante foto ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021)mailadiDeda? A pubblicare la foto qualche tempo fa su Instagram è stata la stessa showgirl. Laè davveroDe. Fonte: InstagramNel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la showgirlDeha spesso manifestato il proprio attaccamento alla famiglia: al marito Luca Barbato, al figlio Brando, ma anche ai propri genitori. Durante le ultime puntate del programma televisivo di Alfonso Signorini, la concorrente del Gf Vip ha ricevuto la visita proprio del figlio quindicenne e del padre Mario. Ma qualche tempo fa, tra le tante foto ...

MetaErmal : Come oggi, 4 anni fa, mi preparavo a salire sul palco dell’Ariston per cambiare le mie stelle. Senza il vostro supp… - SorellaBaderla : RT @StalkerAnsya: “il primo colloquio serve per conoscersi, non si parla mai di soldi” io questa mentalità tutta italiana per cui pensate… - sara01632958 : @kvdrauhlena È Stefania che le ha detto: senza di te non ce l’avrei mai fatta. Ma evidentemente avete pure voi una… - Eleonora23011 : Sdrammatizziamo un pò vedendo quanto la situazione ci stia sfuggendo di mano e stiamo diventando psicopatiche: Avet… - MarinellaMari21 : RT @StalkerAnsya: “il primo colloquio serve per conoscersi, non si parla mai di soldi” io questa mentalità tutta italiana per cui pensate… -