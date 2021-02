Automobilista travolto da un masso che si è staccato dalla montagna in Valtellina (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tragedia in Valtellina, a Civo in provincia di Sondrio. Un Automobilista è morto travolto da un masso staccato dalla montagna. L’uomo si trovava su un tratto della provinciale 10 della Costiera dei Cech a ridosso di un costone roccioso quando è stato colpito dal masso. L’Automobilista, incastrato nell’abitacolo della vettura, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le forze dell’ordine stanno ultimando la procedura di identificazione della vittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tragedia in, a Civo in provincia di Sondrio. Unè mortoda un. L’uomo si trovava su un tratto della provinciale 10 della Costiera dei Cech a ridosso di un costone roccioso quando è stato colpito dal. L’, incastrato nell’abitacolo della vettura, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le forze dell’ordine stanno ultimando la procedura di identificazione della vittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

