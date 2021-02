Auto elettrica, perché per gli italiani è ancora un oggetto misterioso (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'Auto elettrica, per gli italiani, rimane un oggetto misterioso. È vero che l'Italia sta facendo molti passi avanti sulla mobilità elettrica, come dimostrano i dati di vendita del 2020. Nell'ultimo anno, infatti, nel nostro mercato sono state immatricolate 32.538 Auto 100% elettriche, contro le 10.556 dello scorso anno. Nonostante le vendite siano triplicate, non mancano i problemi, a partire da una conoscenza superficiale del tema e dalla realtà di un Paese che si muove a due velocità. È quanto emerge dall’Electric Report presentato oggi per il lancio degli Electric Days Digital, evento online sull’elettrificazione dei trasporti in programma fino al 12 febbraio. La video inchiesta, alla quale ha contribuito un sondaggio realizzato in collaborazione con Citynews e 2B ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) L', per gli, rimane un. È vero che l'Italia sta facendo molti passi avanti sulla mobilità, come dimostrano i dati di vendita del 2020. Nell'ultimo anno, infatti, nel nostro mercato sono state immatricolate 32.538100% elettriche, contro le 10.556 dello scorso anno. Nonostante le vendite siano triplicate, non mancano i problemi, a partire da una conoscenza superficiale del tema e dalla realtà di un Paese che si muove a due velocità. È quanto emerge dall’Electric Report presentato oggi per il lancio degli Electric Days Digital, evento online sull’elettrificazione dei trasporti in programma fino al 12 febbraio. La video inchiesta, alla quale ha contribuito un sondaggio realizzato in collaborazione con Citynews e 2B ...

