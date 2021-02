Australian Open 2021, super Sara Errani! L’azzurra batte in rimonta Qiang Wang e vola al secondo turno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una super Sara Errani. L’azzurra (n.131 del mondo) fa vedere di esserci ancora e batte in rimonta la cinese Qiang Wang (n.34 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 in 2 ore e 8 minuti di partita. Con la solita grinta, Sarita ha saputo “girare” il match dopo un primo set dominato da Wang. Con il suo tennis di variazioni L’azzurra ha trovato modo di far male alla rivale, conquistando un successo estremamente importante per il morale. Errani accede al secondo turno, dunque, dove affronterà l’americana Venus Williams (n.80 WTA), uscita vittoriosa dal match contro la belga Kirsten Flipkens (n.87 del mondo) per 7-5 6-2. Nel primo set i turni al servizio di Sara sono un vero e proprio ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) UnaErrani.(n.131 del mondo) fa vedere di esserci ancora einla cinese(n.34 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 in 2 ore e 8 minuti di partita. Con la solita grinta, Sarita ha saputo “girare” il match dopo un primo set dominato da. Con il suo tennis di variazioniha trovato modo di far male alla rivale, conquistando un successo estremamente importante per il morale. Errani accede al, dunque, dove affronterà l’americana Venus Williams (n.80 WTA), uscita vittoriosa dal match contro la belga Kirsten Flipkens (n.87 del mondo) per 7-5 6-2. Nel primo set i turni al servizio disono un vero e proprio ...

