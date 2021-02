Australian Open 2021, Camila Giorgi e Sara Errani iniziano bene. Ora un Everest da scalare al 2° turno.. (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Australian Open 2021 si apre bene per il tennis femminile italiano. Camila Giorgi e Sara Errani hanno conquistato l’accesso al secondo turno nella prima giornata, con due partite diametralmente opposte. Se la partita della marchigiana è stata vissuta con un approccio più morbido, riuscendo a gestire in maniera comoda la rientrante Yaroslava Shvedova, Sarita ha dovuto rimontare per avere ragione di Qiang Wang, numero 30 del tabellone, tornando a vincere in Australia dopo tre anni di assenza. Per entrambe il secondo turno non sarà una passeggiata di piacere, avendo di fronte due avversarie di rango. Sicuramente più difficile l’impegno di Camila che dovrà incrociare la sua racchetta con quella di Iga ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’si apreper il tennis femminile italiano.hanno conquistato l’accesso al secondonella prima giornata, con due partite diametralmente opposte. Se la partita della marchigiana è stata vissuta con un approccio più morbido, riuscendo a gestire in maniera comoda la rientrante Yaroslava Shvedova, Sarita ha dovuto rimontare per avere ragione di Qiang Wang, numero 30 del tabellone, tornando a vincere in Australia dopo tre anni di assenza. Per entrambe il secondonon sarà una passeggiata di piacere, avendo di fronte due avversarie di rango. Sicuramente più difficile l’impegno diche dovrà incrociare la sua racchetta con quella di Iga ...

