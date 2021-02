Atalanta-Torino, gol di Gosens o autorete di Sirigu? Ecco la nota ufficiale della Lega Serie A (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Lega fa dietrofront.È di Robin Gosens e non un’autorete del portiere del Torino Salvatore Sirigu, come inizialmente stabilito, la seconda rete messa a segno dall’Atalanta nel 3-3 di sabato scorso al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, in occasione della seconda giornata di ritorno del campionato di massima.L’ha ufficializzato attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A."Viene assegnato in via ufficiale a Gosens il secondo gol realizzato dall’Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lafa dietrofront.È di Robine non un’del portiere delSalvatore, come inizialmente stabilito, la seconda rete messa a segno dall’nel 3-3 di sabato scorso al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, in occasioneseconda giornata di ritorno del campionato di massima.L’ha ufficializzato attraverso un comunicatolaA."Viene assegnato in viail secondo gol realizzato dall’contro ilsabato scorso al minuto 19. LaA, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione ...

