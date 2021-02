Atalanta-Napoli di Coppa Italia sarà diretta dall’arbitro La Penna (Di lunedì 8 febbraio 2021) La sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli, valida per la semifinale di ritorno del torneo, sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 (dove vedere la partita in tv). Gli assistenti saranno Longo e Baccini, il quarto uomo Pasqua mentre al VAR ci saranno Irrati e Cecconi. Per Juventus–Inter scelto l’internazionale Mariani di Aprilia. Assistenti Bindoni e Paganessi, quarto uomo Chiffi, Valeri e Giallatini al VAR. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) La sfida ditra, valida per la semifinale di ritorno del torneo,Federico Ladella sezione di Roma 1 (dove vedere la partita in tv). Gli assistenti saranno Longo e Baccini, il quarto uomo Pasqua mentre al VAR ci saranno Irrati e Cecconi. Per Juventus–Inter scelto l’internazionale Mariani di Aprilia. Assistenti Bindoni e Paganessi, quarto uomo Chiffi, Valeri e Giallatini al VAR. L'articolo ilsta.

capuanogio : ?? Sesta vittoria di fila per la #Lazio che aggancia la #Roma in zona #ChampionsLeague. Tra la 15° e la 21° giorna… - SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Fiorentina 0-2 Inter Milan Juventus 2-0 Roma Atalanta 3-3 Torino AC Milan 4-0 Crotone Lazio 1-0… - Atalanta_BC : ?? Cominciamo così al 'Diego Armando Maradona'! ?? Our #StartingXI to face Napoli! ? Presented by @Plus500… - sscalcionapoli1 : Semifinali di ritorno, Atalanta-Napoli a La Penna di Roma, Juve-Inter a Mariani #CoppaItalia #JuveInter… - GoldelNapoli : ?La designazione dell'arbitro per la partita di #CoppaItalia ?? -