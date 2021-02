Atalanta-Napoli Coppa Italia, semifinale ritorno mercoledì in tv in chiaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Coppa Italia 2020-21 è pronta a conoscere le sue finaliste e dopo Juventus e Inter, impegnate nella semifinale di ritorno martedì 9 febbraio, toccherà anche ad Atalanta e Napoli. Bergamaschi e campani scenderanno in campo al Gewiss Stadium mercoledì 10 febbraio alle 20.45. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Si riparte dallo 0-0 dell’andata al San Paolo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) La2020-21 è pronta a conoscere le sue finaliste e dopo Juventus e Inter, impegnate nelladimartedì 9 febbraio, toccherà anche ad. Bergamaschi e campani scenderanno in campo al Gewiss Stadium10 febbraio alle 20.45. La partita sarà visibile in diretta tv insu Rai1 e in streaming su RaiPlay. Si riparte dallo 0-0 dell’andata al San Paolo. SportFace.

