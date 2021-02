Atalanta, Gosens lancia l’allarme: “Troppe disattenzioni, qualcosa non va. Napoli? Abbiamo un obiettivo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Abbiamo buttato via una partita quasi vinta, e questo è un brutto segnale".Lo ha detto Robin Gosens. Il centrocampista dell'Atalanta, intervistato ai microfoni di SkySport, è tornato a parlare della rimonta da 3-0 a 3-3 da parte del Torino di Davide Nicola in occasione della sfida di campionato andata in scena sabato pomeriggio al Gewiss Stadium. Ma non solo; il calciatore tedesco con cittadinanza olandese si è espresso anche in vista del match contro il Napoli, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo lo 0-0 maturato allo stadio Maradona."Se hai l’ambizione di andare in Champions League non puoi permetterti una cosa del genere. Ma è successa, e vuol dire che qualcosa non va. Fisicamente stiamo molto bene, non credo che la stanchezza sia stata la cosa che ci è mancata. Piuttosto ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) "buttato via una partita quasi vinta, e questo è un brutto segnale".Lo ha detto Robin. Il centrocampista dell', intervistato ai microfoni di SkySport, è tornato a parlare della rimonta da 3-0 a 3-3 da parte del Torino di Davide Nicola in occasione della sfida di campionato andata in scena sabato pomeriggio al Gewiss Stadium. Ma non solo; il calciatore tedesco con cittadinanza olandese si è espresso anche in vista del match contro il, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo lo 0-0 maturato allo stadio Maradona."Se hai l’ambizione di andare in Champions League non puoi permetterti una cosa del genere. Ma è successa, e vuol dire chenon va. Fisicamente stiamo molto bene, non credo che la stanchezza sia stata la cosa che ci è mancata. Piuttosto ...

