Ascoli- Frosinone (martedì 9 febbraio, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sottil rinuncia a Charpentier, Nesta senza Ciano e Brighenti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ventiduesima giornata di Serie B e il posticipo serale di questo martedì 9 febbraio vede l'Ascoli di Sottil affrontare il Frosinone. Gran colpo del picchio che va ad espugnare il via del Mare di Lecce e ottiene una vittoria di importanza fondamentale in ottica salvezza. Decisiva una doppietta del grande ex di oggi, Dionisi, arrivato con enormi motivazioni dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

