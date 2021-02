Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Londra, 8 feb. - (Adnkronos) - Un rarissimo ritratto dell'artista rinascimentale italiano Piero del Pollaiuolo (Firenze, 1441/1442 - Roma, 1485-1496) sarà tra gli 'highlights' della prima 'Evening Sale' londinese di Sotheby's del 2021, il prossimo 25 marzo. Raffigurante un giovane ragazzo dai lineamenti raffinati che si staglia contro un cielo blu sfumato, "ritratto di un giovane" (stima 4-6 milioni di sterline) - l'unico ritratto conosciuto dell'artista ancora in mani private - arriva sul mercato sulla scia della vendita da record dell'opera "ritratto di giovane con in mano un medaglione" di Sandro Botticelli, venduto per 92 milioni di dollari da Sotheby's New York solo poche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021), 8 feb. - (Adnkronos) - Un rarissimodell'artista rinascimentale italiano Piero del(Firenze, 1441/1442 - Roma, 1485-1496) sarà tra gli 'highlights' della prima 'Evening Sale' londinese di's del 2021, il prossimo 25 marzo. Raffigurante un giovane ragazzo dai lineamenti raffinati che si staglia contro un cielo blu sfumato, "di un giovane" (stima 4-6 milioni di sterline) - l'unicoconosciuto dell'artista ancora in mani private - arriva sul mercatodella vendita dadell'opera "di giovane con in mano un medaglione" di Sandro, venduto per 92 milioni di dollari da's New York solo poche ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Jan Van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, 1434, Londra, National Gallery… - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (4)... - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (3)... - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (2)... - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli... -