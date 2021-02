Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (3) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Con una straordinaria conoscenza dei colori e della qualità dei pigmenti, derivata presumibilmente dal suo background scientifico e dal suo interesse per la spettroscopia, Merton aveva un occhio acutissimo che gli permise di costituire una collezione di notevole qualità. Possessore di un'incredibile conoscenza scientifica unita ad un occhio d'artista, Merton ha prestato servizio in molti comitati museali britannici, tra i quali lo Scientific Advisory Board della National Gallery di Londra. Cecilia Treves, Head of Research, Old Master Paintings di Sotheby's, racconta: "Nella Firenze rinascimentale i fratelli Piero e Antonio del Pollaiuolo hanno introdotto importanti innovazioni attraverso molteplici forme d'Arte, non ultima la ritrattistica, portando la loro bottega a rivaleggiare con quella di Andrea del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Con una straordinaria conoscenza dei colori e della qualità dei pigmenti, derivata presumibilmente dal suo background scientifico e dal suo interesse per la spettroscopia, Merton aveva un occhio acutissimo che gli permise di costituire una collezione di notevole qualità. Possessore di un'incredibile conoscenza scientifica unita ad un occhio d'artista, Merton ha prestato servizio in molti comitati museali britannici, tra i quali lo Scientific Advisory Board della National Gallery di. Cecilia Treves, Head of Research, Old Master Paintings di's, racconta: "Nella Firenze rinascimentale i fratelli Piero e Antonio delhanno introdotto importanti innovazioni attraverso molteplici forme d', non ultima la ritrattistica, portando la loro bottega a rivaleggiare con quella di Andrea del ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Jan Van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, 1434, Londra, National Gallery… - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (4)... - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (3)... - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (2)... - TV7Benevento : Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli... -