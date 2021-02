Arisa | cambia ancora look | ma ecco il dramma che nasconde

(Di lunedì 8 febbraio 2021)stupisce con l’ennesimo cambio di, in vista del Festival di Sanremo la nota cantante ha deciso dire acconciatura. Fonte instagram (@music)Nelle storie Instagram dila cantante ha mostrato tutti i passaggi del suo cambioin vista del Festival di Sanremo 2021. La cantante è infatti tra i 26 big in gara nella nuova edizione della kermesse, che prenderà il via al dal 2 marzo. Negli ultimi mesi si è mostrata con un caschetto con qualche ciocca colorata, tuttavia in vista del prossimo impegno televisivo che la vede protagonista ha deciso per un cambio radicale e ha mostrato tutti i passaggi del suomento. LEGGI ANCHE>>>sbotta ad Amici:”Maria licenziami”: che cosa è accaduto? LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa cambia

Caffeina Magazine

In tanti sono certi che si tratterà dell'outfit per Sanremo 2021, peròpotrebbe anche cambiare ancora. Durante un litigio ad 'Amici 20' con Rudy Zerbi,ha chiesto una cosa clamorosa a ...Insomma, squadra che vince non si. Per quanto riguarda le date, il Festival di Sanremo 2021 ... diciottenne rapper emergente, ma a Sanremo tra i big in gara ci saranno anche Renga,e ...Arisa stupisce con l'ennesimo cambio di look, in vista del Festival di Sanremo la nota cantante ha deciso di cambiare acconciatura.Amici, arriva l’uscita di Evandro Ciaccia. “Tancredi devi imparare a guardare negli occhi le persone – sottolinea Dondoni – non hai cambiato lo sguardo con me mai. Inizia lo sfidante, Tancredi Cantù R ...