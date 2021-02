Argentinos Juniors | offerta per Pato | «È una bella possibilità»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ha avanzato un’per Alexandre, attaccante brasiliano svincolatosi nell’estate scorsa: le parole del presidente L’ha avanzato un’per Alexandre, attaccante brasiliano svincolatosi nell’estate scorsa. Le parole del presidente Cristian Malaspina. «Gli abbiamo fatto un’, lo stiamo cercando. È unama deve decidere se vuole o meno venire a vivere in Argentina. .Sapevamo fosse libero e c’erano molte situazioni che ci spinto a chiamarlo. Adesso aspettiamo». Leggi su Calcionews24.com

BombeDiVlad : ???? #ArgentinosJuniors, il presidente si espone su #Pato ?? Queste le sue parole #LeBombeDiVlad #LBDV… - Mediagol : Argentinos Juniors, il presidente Malaspina e il colpo Pato: 'Gli abbiamo fatto una proposta, c'è un solo nodo da s… - EuropaCalcio : Futuro in #Argentina per Alexandre #Pato? - #europacalcio #calciomercato @Pato La situazione: - alesco75 : @SkalRockblock E perché #quellavoltacheDraghi gli offrirono di andare all'Argentinos Juniors ma rifiutò perché c'av… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentinos Juniors

L'ha avanzato un'offerta per Alexandre Pato, attaccante brasiliano svincolatosi nell'estate scorsa: le parole del presidenteAl momento l'attaccante brasiliano ha preferito declinare l'offerta, mentre, attualmente, starebbe valutando la proposta pervenuta dall'. La squadra argentina potrebbe garantirgli ...PATO-ARGENTINOS JUNIORS, OFFERTA ALL'EX ATTACCANTE DEL MILAN. Alexandre Pato all'Argentinos Juniors? Il club argentino ha fatto un'offerta formale per ingaggiare l'ex attaccante d ...EURONUMERI 21 GIORNATA - 4 le vittorie in trasferta di uno Spezia tutt'altro che inadeguato alla massima categoria. I liguri hanno sbancato Udine, ...