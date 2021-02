Argentina | Crespo lascia la panchina del Defensa | va al San Paolo?

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Hernannon è più l’allenatore dely Justicia. Dopo la conquista della Copa Sudamericana ai danni del Lanus, l’ex attaccante di Parma, Inter e Milan ha rassegnato le dimissioni. Secondo la stampa, dietro la decisione dici sarebbe la chance di allenare in Brasile il San, che nei giorni scorsi ha esonerato Fernando Diniz, quarto in campionato a -8 dalla capolista Internacional. SportFace.

Con la squadraha vinto il suo primo trofeo da allenatore, dopo aver allenato anche in Italia le giovanili e la prima squadra del Modena.... rientrando incon in tasca l'accordo da 5 milioni di euro più bonus fino al 2024 . La ... ma è capace di tirare fuori dal cilindro giocate altrettanto sbalorditive, alla. Semmai il ...Hernan Crespo non è più l'allenatore del Defensa y Justicia. Dopo la conquista della Copa Sudamericana - l’equivalente della nostra Europa League - ai danni del Lanus, l’ex attaccante di Parma, Inter ...L'ex attaccante di Parma, Inter, Lazio e Milan saluta i tifosi attraverso un post su Instagram: secondo la stampa sudamericana si cimenterà col campionato brasiliano con una delle squadre più titolate ...