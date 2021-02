Aree interne, il grillino Cammarano presidente della Commissione Speciale della Regione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi avrò l’onore, ma soprattutto l’enorme responsabilità, di guidare una Commissione grazie alla quale potrò raccogliere i frutti di un lavoro che, da cittadino attivo, porto avanti da molti anni prima di entrare nelle istituzioni. La Commissione Aree interne, che ho fortemente voluto e per la cui istituzione ringrazio i miei colleghi del gruppo M5S, ma anche quelli di tutti gli altri gruppi di maggioranza e opposizione che hanno accolto fin da subito la mia proposta, deve rappresentare uno strumento per restituire voce e diritti a comunità per troppi anni emarginate e a cui abbiamo il dovere di restituire servizi negati. Partiamo da un presupposto evidente: la Campania è, ad oggi, la Regione che presenta i maggiori contrasti demografici fra Aree ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi avrò l’onore, ma soprattutto l’enorme responsabilità, di guidare unagrazie alla quale potrò raccogliere i frutti di un lavoro che, da cittadino attivo, porto avanti da molti anni prima di entrare nelle istituzioni. La, che ho fortemente voluto e per la cui istituzione ringrazio i miei colleghi del gruppo M5S, ma anche quelli di tutti gli altri gruppi di maggioranza e opposizione che hanno accolto fin da subito la mia proposta, deve rappresentare uno strumento per restituire voce e diritti a comunità per troppi anni emarginate e a cui abbiamo il dovere di restituire servizi negati. Partiamo da un presupposto evidente: la Campania è, ad oggi, lache presenta i maggiori contrasti demografici fra...

