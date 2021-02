Arbitro Juve Inter: designato il fischietto per il match di Coppa Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato designato il direttore di gara per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Inter in programma domani sera L’Arbitro Mariani è stato designato come direttore di gara di Juve-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Come assistenti arbitrali sono stati scelti Bindoni e Paganessi. Quarto uomo sarà Chiffi. Al Var ci sarà Valeri coadiuvato dall’assistente al Var Giallatini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ statoil direttore di gara per la semifinale di ritorno ditrain programma domani sera L’Mariani è statocome direttore di gara di, semifinale di ritorno diin programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Come assistenti arbitrali sono stati scelti Bindoni e Paganessi. Quarto uomo sarà Chiffi. Al Var ci sarà Valeri coadiuvato dall’assistente al Var Giallatini. Leggi su Calcionews24.com

