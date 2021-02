Arbitro Atalanta-Napoli: la designazione per il match di Coppa Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato designato il direttore di gara per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli in programma mercoledì sera L’Arbitro La Penna è stato designato come direttore di gara di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera alle 20:45 al Gewiss Stadium. Come assistenti arbitrali sono stati scelti Longo e Baccini. Quarto uomo sarà Pasqua. Al Var ci sarà Irrati coadiuvato dall’assistente al Var Cecconi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato designato il direttore di gara per la semifinale di ritorno ditrain programma mercoledì sera L’La Penna è stato designato come direttore di gara di, semifinale di ritorno diin programma mercoledì sera alle 20:45 al Gewiss Stadium. Come assistenti arbitrali sono stati scelti Longo e Baccini. Quarto uomo sarà Pasqua. Al Var ci sarà Irrati coadiuvato dall’assistente al Var Cecconi. Leggi su Calcionews24.com

