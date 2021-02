Anticipazioni Una Vita, puntate dall’8 al 14 febbraio 2021: Marcia giura a Santiago che onorerà il loro matrimonio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le Anticipazioni di “Una Vita” dall’8 al 14 febbraio 2021. Nella puntata di lunedì 8 febbraio 2021, Josè va su tutte le furie vedendo che il film girato da Carchano racconta la storia di una bailadora arrivista, spudorata e senza talento che si chiama Bellita del Campo. Nella puntata di martedì 9 febbraio 2021, Genoveva chiede a Santiago di allontanare Marcia da Felipe. Nel ristorante di Felicia, la proiezione del film rivela le reali intenzioni di Alfonso. Nella puntata di mercoledì 10 febbraio 2021, Felipe irrompe nella pensione per parlare in privato con Marcia e le propone di fuggire insieme. Ma Marcia gli ricorda che è ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ledi “Unaal 14. Nella puntata di lunedì 8, Josè va su tutte le furie vedendo che il film girato da Carchano racconta la storia di una bailadora arrivista, spudorata e senza talento che si chiama Bellita del Campo. Nella puntata di martedì 9, Genoveva chiede adi allontanareda Felipe. Nel ristorante di Felicia, la proiezione del film rivela le reali intenzioni di Alfonso. Nella puntata di mercoledì 10, Felipe irrompe nella pensione per parlare in privato cone le propone di fuggire insieme. Magli ricorda che è ...

