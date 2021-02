Anticipazioni Una Vita puntata domenica 14 febbraio 2021

Leggi su anticipazioni

14– Lo sconforto di Felipe: Marcia decide di seguire il consiglio di Casilda e Fabiana e così invia una missiva a Felipe spiegandogli che la loro relazione è arrivata al capolinea. Soffre molto per scrivere queste parole che non appartengono alla verità. Possiamo immaginare la reazione di Felipe, quando leggera queste parole, dato che egli è profondamente innamorato di Marcia, ma qualcosa nel suo cuore gli suggerisce che le sue parole non siano del tutto vere. Cosa farà per capire se realmente Marcia non lo ama più?