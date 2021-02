Anticipazioni Beautiful puntata domenica 14 febbraio 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021)14– Liam vuole agire contro Thomas: Hope decide di raccontare tutto a Liam rivelando ciò che è accaduto il giorno prima con Thomas. Liam resta sconvolto e vorrebbe affrontare il ragazzo, ma Brooke lo ferma. In un secondo momento vedremo Ridge parlare con Carter cercando di capire se può trovare un appiglio legale per favorire l’annullamento di custodia congiunta al piccolo Douglas. In questo modo on solo tutelerà la vita del piccolo ma reciderà qualsiasi legame con Hope e con la famiglia Logan. L'articolo News Programmi Tv.

