Angela da Mondello velenosa contro Lele Mora | “Mi ha ingannata”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non si è concluso bene il rapporto lavorativo trada: in un’intervista per Gossip e TV la donna ha raccontato il proprio dramma. Ecco quali sono state le sue parole. È finito in modo brusco il rapporto lavorativo trada, che si era proposto alla L'articolo proviene da Leggilo.org.

Chianello, meglio conosciuta comeda, è diventata famosa per la frase detta durante una intervista a Pomeriggio Cinque nel giugno scorso sulla spiaggia dia Palermo. Si tratta del noto 'Non ce n'è coviddi', ...da(Chianello) e Lele Mora Dopo l'enorme successo avuto in estate, adessoChianello (da) non sembra vivere un grandissimo momento. Intervistata da Gossipetv (clicca qui ...Dopo l'enorme successo avuto in estate, adesso Angela Chianello (da Mondello) non sembra vivere un grandissimo ...Ritorno alla dura realtà per la donna, che sognava già un futuro da star: sostiene di essere stata ingannata dall’agente ...