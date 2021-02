Angela da Mondello furiosa contro Lele Mora: “Mi ha ingannata” (Di martedì 9 febbraio 2021) Fino a un anno fa, Angela Chianello era una persona sconosciuta ai più, occupata nei suoi quotidiani impegni da casalinga e totalmente estranea al mondo dello spettacolo. È bastata una sua apparizione all’interno di un servizio del programma Pomeriggio Cinque, perché tutti la conoscessero come “Angela da Mondello”. Molte le critiche e altrettante le proposte di collaborazione da lei ottenute negli ultimi mesi. Una di queste, tuttavia, non sembrerebbe essersi conclusa nel migliore dei modi. La proposta di Lele Mora ad Angela da Mondello Intervistata ai microfoni di Gossipetv, Angela Chianello ha raccontato di come gli ultimi tempi siano stati tutt’altro che semplici per lei. Quella che si presentava come una vantaggiosa collaborazione con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Fino a un anno fa,Chianello era una persona sconosciuta ai più, occupata nei suoi quotidiani impegni da casalinga e totalmente estranea al mondo dello spettacolo. È bastata una sua apparizione all’interno di un servizio del programma Pomeriggio Cinque, perché tutti la conoscessero come “da”. Molte le critiche e altrettante le proposte di collaborazione da lei ottenute negli ultimi mesi. Una di queste, tuttavia, non sembrerebbe essersi conclusa nel migliore dei modi. La proposta diaddaIntervistata ai microfoni di Gossipetv,Chianello ha raccontato di come gli ultimi tempi siano stati tutt’altro che semplici per lei. Quella che si presentava come una vantaggiosa collaborazione con ...

