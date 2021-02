Andrea Zenga: chi è, età, che lavoro fa, chi sono i genitori, fidanzata, Grande Fratello Vip, Instagram (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 8 febbraio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo informazioni e curiosità sul concorrente Andrea Zenga. Andrea Zenga: chi è, età, lavoro, fidanzata, Grande Fratello Vip Andrea Zenga è nato il 16 settembre del 1993 ed è il figlio di Walter Zenga, ex portiere della nazionale e dell’Inter, e Roberta Termali, nota conduttrice televisiva. Andrea ha una Grande passione per il calcio e ha deciso di dedicarsi anima e corpo anche lui, come il padre, al ruolo di portiere. Lavora anche come modello per diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 8 febbraio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo informazioni e curiosità sul concorrente: chi è, età,Vipè nato il 16 settembre del 1993 ed è il figlio di Walter, ex portiere della nazionale e dell’Inter, e Roberta Termali, nota conduttrice televisiva.ha unapassione per il calcio e ha deciso di dedicarsi anima e corpo anche lui, come il padre, al ruolo di portiere. Lavora anche come modello per diversi ...

