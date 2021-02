Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra mostra il nuovo fidanzato (Di lunedì 8 febbraio 2021) nuovo fidanzato per l’ex di Andrea Zenga: su Instagram Alessandra pubblica la foto insieme Andrea Zenga nel loft di Cinecittà parla ancora di Alessandra, ma lei qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha reso nota la nuova love story con Luca. Pare che sia un amico del figlio dell’ex portiere della nazionale italiana o che i due almeno si conoscano. Infatti in una stories pubblicata dalla giovane marchigiana sul suo profilo Instagram si vede la foto scattata in macchina mano nella mano col nuovo fidanzato. Con Andrea aveva vissuto una lunga storia d’amore. I due si erano anche confrontati sui loro sentimenti, partecipando a Temptation Island. Dopo il format i due ragazzi si separarono per poi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)per l’ex di: su Instagrampubblica la foto insiemenel loft di Cinecittà parla ancora di, ma lei qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha reso nota la nuova love story con Luca. Pare che sia un amico del figlio dell’ex portiere della nazionale italiana o che i due almeno si conoscano. Infatti in una stories pubblicata dalla giovane marchigiana sul suo profilo Instagram si vede la foto scattata in macchina mano nella mano col. Conaveva vissuto una lunga storia d’amore. I due si erano anche confrontati sui loro sentimenti, partecipando a Temptation Island. Dopo il format i due ragazzi si separarono per poi ...

