Andrea Scanzi dedica L’affondo a Giorgia Meloni: “Insieme a Calenda è l’unica che può rivendicare coerenza sul governo Draghi” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Parlerò incredibilmente bene di Giorgia Meloni“. Andrea Scanzi torna con la terza puntata de ‘L’affondo’, una nuova, graffiante rubrica, in modalità video-selfie, disponibile, tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto. Protagonista è la leader di Fratelli d’Italia, che, come spiega il giornalista, “è l’unica, Insieme a Carlo Calenda a dimostrare coerenza” in questa fase di preparazione del governo Draghi. Giorgia Meloni perché ha sempre detto che non ci sarebbe stata, il leader di Azione, all’opposto, perché ha sempre auspicato un esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. ‘L’affondo’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Parlerò incredibilmente bene di“.torna con la terza puntata de ‘’, una nuova, graffiante rubrica, in modalità video-selfie, disponibile, tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto. Protagonista è la leader di Fratelli d’Italia, che, come spiega il giornalista, “èa Carloa dimostrare” in questa fase di preparazione delperché ha sempre detto che non ci sarebbe stata, il leader di Azione, all’opposto, perché ha sempre auspicato un esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e ...

