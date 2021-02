Andrea Roncato sbotta, la minaccia dell’ex di Stefania Orlando: “Potrei denunciarli” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea Roncato e le dichiarazioni su Stefania Orlando A distanza di qualche settimana Andrea Roncato è tornato a tuonare e stavolta lo ha fatto tra le pagine del magazine Nuovo. Il noto attore bolognese ha voluto precisare che quando si è recato nella trasmissione di Barbara D’Urso mai si sarebbe aspettato mai una domanda così scomoda da parte della conduttrice. Ma quello che lo ha infastidito parecchio è ciò che è successo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stando alle sue dichiarazioni, il reality show di Canale 5 avrebbe fatto vedere alla sua ex moglie Stefania Orlando solo una parte della sua intervista. Lo stralcio in cui lui sostiene che il loro matrimonio sia naufragato per colpa di lei che aveva un altro uomo. Da quel momento in ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 febbraio 2021)e le dichiarazioni suA distanza di qualche settimanaè tornato a tuonare e stavolta lo ha fatto tra le pagine del magazine Nuovo. Il noto attore bolognese ha voluto precisare che quando si è recato nella trasmissione di Barbara D’Urso mai si sarebbe aspettato mai una domanda così scomoda da parte della conduttrice. Ma quello che lo ha infastidito parecchio è ciò che è successo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stando alle sue dichiarazioni, il reality show di Canale 5 avrebbe fatto vedere alla sua ex mogliesolo una parte della sua intervista. Lo stralcio in cui lui sostiene che il loro matrimonio sia naufragato per colpa di lei che aveva un altro uomo. Da quel momento in ...

