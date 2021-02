Andrea Gresele, primavera del Verona, è gravissimo dopo essere rimasto folgorato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea Gresele, il giovane primavera del Verona, è rimasto vittima di un incidente probabilmente a causa di una brava Getty ImagesGravissima notizia in casa Verona. Il giovane calciatore Andrea Gresele, classe 2002, è ricoverato dopo essere rimasto folgorato dai fili del treno. Secondo il Corriere della Sera l’incidente è avvenuto lo scorso sabato sera. Si sarebbe trattato di una bravata con degli amici. dopo una festa in un appartamento presso la stazione di Porta Vescovo Gresele sarebbe salito sul tetto di un vagone per poi cadere, toccando i fili. I medici hanno riscontrato un edema celebrale. Soccorso immediatamente è stato operato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 febbraio 2021), il giovanedel, èvittima di un incidente probabilmente a causa di una brava Getty ImagesGravissima notizia in casa. Il giovane calciatore, classe 2002, è ricoveratodai fili del treno. Secondo il Corriere della Sera l’incidente è avvenuto lo scorso sabato sera. Si sarebbe trattato di una bravata con degli amici.una festa in un appartamento presso la stazione di Porta Vescovosarebbe salito sul tetto di un vagone per poi cadere, toccando i fili. I medici hanno riscontrato un edema celebrale. Soccorso immediatamente è stato operato ...

