Andrea Gresele operato d'urgenza: folgorato dai fili dell'alta tensione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ore di apprensione per la giovane promessa del Verona Andrea Gresele per l'operazione a causa di un incidente con dei fili del treno Andrea Gresele classe 2002, giovane promessa della primavera del Verona, è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente lo scorso sabato. Il ragazzo è rimasto folgorato a causa del contatto con i fili di un vagone treno nella stazione di Porta Vescovo. Tempestivi i soccorsi che hanno subito trasportato il giovane in ospedale, poi operato d'urgenza a causa di un edema cerebrale. In queste ore la polizia sta investigando per cercare di ricostruire le dinamiche dell'incidente in cui è rimasto coinvolto Gresele. Le prime indiscrezioni a riguardo sembrano essere indirizzate verso una ...

