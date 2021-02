"Anche le offese della Lega". La Boschi spiazza tutti dalla D'Urso: mai vista così (Di lunedì 8 febbraio 2021) Politica. Ma Anche vita privata. Al Live arriva Maria Elena Boschi, che parla di tutto. Prima di quello che accade nei palazzi della politica e poi nel suo cuore (con Giulio Berruti). Ha vinto Italia Viva? Ha vinto Renzi? "Mi auguro che il governo Draghi inizi il prima possibile. Sarà una vittoria per l'Italia. E un po' è stata Anche una nostra vittoria. Andava fatto per il Paese", tuona la Boschi a Live non è la D'Urso. L'ex ministro dice di essere preoccupata per l'emergenza Covid e per quegli italiani che rischiano di non curarsi per altre patologie. Ma la Boschi dice che la crisi sanitaria va avanti da 11 mesi ed è Legata alla richiesta di un cambio di passo. "Con Draghi avremo un governo migliore", continua la Boschi. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Politica. Mavita privata. Al Live arriva Maria Elena, che parla di tutto. Prima di quello che accade nei palazzipolitica e poi nel suo cuore (con Giulio Berruti). Ha vinto Italia Viva? Ha vinto Renzi? "Mi auguro che il governo Draghi inizi il prima possibile. Sarà una vittoria per l'Italia. E un po' è statauna nostra vittoria. Andava fatto per il Paese", tuona laa Live non è la D'. L'ex ministro dice di essere preoccupata per l'emergenza Covid e per quegli italiani che rischiano di non curarsi per altre patologie. Ma ladice che la crisi sanitaria va avanti da 11 mesi ed èta alla richiesta di un cambio di passo. "Con Draghi avremo un governo migliore", continua la. Ma ...

