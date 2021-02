America’s | inglesi sicuri | “Ineos batterà New Zealand Punterei tanti soldi” Luna Rossa snobbata

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021)continua a venire sostanzialmente considerata spacciata dalla stampa inglese in vista della Finale di Prada Cup che scatterà il prossimo 13 febbraio ad Auckland (Nuova Zelanda). Se ieri erano arrivate le tonanti parole di Magnus Wheatley (“è ridicola, una comparsa in questa Coppa America. Andranno a casa in lacrime“), oggi ci ha pensato Peter de Savary a recitare un nuovo De Profundis al Team Prada Pirelli. Il 76enne multimilionario, che guidò la campagna britannica di Victory nella Coppa America del 1983, cedendo nella finale degli sfidanti ad Australia II, in una lunga intervista al The Times si è detto sicuro non solo cheUKsenza troppi problemi, ma anche successivamente i padroni di casa di Team New ...