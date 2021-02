Allerta meteo a Roma e nel Lazio: forti raffiche di vento e rischio mareggiate (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancora Allerta meteo nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso meteo che prevede sul Lazio dalle prime ore di domani, martedì 9 febbraio, e per le successive 18-24 ore: venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. Allarme mareggiate lungo le coste esposte. E’ Allerta gialla per rischio vento e criticità idrogeologica su tutte le zone della Regione. E’ Allerta gialla idraulica su Zona C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancoranel. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avvisoche prevede suldalle prime ore di domani, martedì 9 febbraio, e per le successive 18-24 ore: venti daa burrasca dai quadranti occidentali, confino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. Allarmelungo le coste esposte. E’gialla pere criticità idrogeologica su tutte le zone della Regione. E’gialla idraulica su Zona C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri) su Il Corriere della Città.

agro24tw : Nocera Inferiore: domani scuole chiuse per allerta meteo - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio: forti raffiche di vento e rischio mareggiate #allertameteo - zazoomblog : Maltempo allerta meteo da mezzanotte per le successive 24 ore arancione in Penisola Sorrentina. - #Maltempo… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Martedì 09/02/2021 ?? #AllertaGialla in Veneto, Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise Bol… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Martedì 09/02/2021 ?? #AllertaArancione in Calabria, Basilicata, Campania Bollettino dirama… -