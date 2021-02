All'asta le sneaker Nike create per Barack Obama: si parte da 25mila dollari - FOTO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Vanno all'asta da Sotheby's le sneaker Nike create appositamente nel 2009 per l'allora presidente Barack Obama. Si tratta di un modello Nike Hyperdunks, simile a quello creato per gli atleti di Team Usa... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 8 febbraio 2021) Vanno all'da Sotheby's leappositamente nel 2009 per l'allora presidente. Si tratta di un modelloHyperdunks, simile a quello creato per gli atleti di Team Usa...

Vanno all'asta da Sotheby's le sneakers Nike create appositamente nel 2009 per l'allora presidente Barack Obama. Si tratta di un modello Nike Hyperdunks, simile a quello creato per gli atleti di Team Usa ...

