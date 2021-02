Alice Peroni | chi è la mamma famosa cantante?

Leggi su chenews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La ragazza nella foto è, ha venti anni e ha unasupernell’ambito musicale, di chi si tratta? La somiglianza c’è e si vede. Ebbene sì, come avrete potuto notare dagli inconfondibili trattiè la figlia di Syria, laoggi ospite di Serena Bortone nel talk di Rai 1, Vieni da me. La giovane ventenne è nata dall’amore dellacon il marito Pier Paoloe proprio comee papà sta muovendo i primi passi nel mondo della musica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane, che appena compiuto diciotto anni ha debutto al fianco del suo papà con il brano It Takes A Fool To Remain Sane. LEGGI ANCHE>>>Oggi è un ...