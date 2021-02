Alex Van Damme, aggredito a Roma con un sanpietrino per motivi economici (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alex Van Damme, cugino di Jean-Claude Van Damme, è stato aggredito a Roma da una persona che gli doveva dei soldi: ha riportato un trauma cranico, un trauma addominale e diverse ferite sul corpo. Alex Van Damme cugino del celebre Jean-Claude Van Damme, è stato aggredito a Roma sul lungotevere dei Cenci. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo dell'aggressione sarebbe stata una questione economica. Alex Van Damme, ex attore che ha lavorato, tra gli altri, anche con Raoul Bova, è stato aggredito nella notte tra sabato 6 e domenica 7 Febbraio all'altezza di piazza delle Cinque Scole a Roma. Secondo le prime informazioni apprese, l'autore dell'aggressione ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021)Van, cugino di Jean-Claude Van, è statoda una persona che gli doveva dei soldi: ha riportato un trauma cranico, un trauma addominale e diverse ferite sul corpo.Vancugino del celebre Jean-Claude Van, è statosul lungotevere dei Cenci. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo dell'aggressione sarebbe stata una questione economica.Van, ex attore che ha lavorato, tra gli altri, anche con Raoul Bova, è statonella notte tra sabato 6 e domenica 7 Febbraio all'altezza di piazza delle Cinque Scole a. Secondo le prime informazioni apprese, l'autore dell'aggressione ...

