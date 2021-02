Alessandra Sgolastra, l’ex fidanzata di Andrea Zenga presenta il nuovo amore: chi è il fortunato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandra Sgolastra, che partecipò con l’ex fidanzato Andrea Zenga a Temptation Island, presenta via social il suo nuovo amore. L’avevamo conosciuta come fidanzata di Andrea Zenga, figlio del celebre Walter, a Temptation Island. La coppia partecipò nel 2018 alla prima edizione del docu-reality di Canale 5, all’epoca condotto da Simona Ventura. Alessandra Sgolastra e l’attuale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 febbraio 2021), che partecipò confidanzatoa Temptation Island,via social il suo. L’avevamo conosciuta comedi, figlio del celebre Walter, a Temptation Island. La coppia partecipò nel 2018 alla prima edizione del docu-reality di Canale 5, all’epoca condotto da Simona Ventura.e l’attuale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Novella_2000 : L’ex di Zenga si è fidanzata (con un ragazzo che conosce Andrea) #gfvip - ___BrOwNiE9___ : Ma che cazzo ci ha trovato quella fregna di Alessandra Sgolastra in Andrea Zenga?? Poteva avere Cerioli raga, CERIOLI - veryinutil : Alessandra Sgolastra volta pagina: nuovo amore per l'ex di Andrea Zenga #GFVIP #temptationisland - anticipazionitv : #gfvip ?? Alessandra Sgolastra di nuovo fidanzata ?????? #gossip #Zenga - PasqualeMarro : Nuovo amore per Alessandra Sgolastra, l’ex fidanzata di Andrea Zenga -