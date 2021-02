Alda D’Eusanio rompe silenzio, dichiarazioni incredibili: parole che spiazzano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alda D’Eusanio espulsa dal GF Vip: la giornalista rompe il silenzio, ecco le sue prime parole dopo il provvedimento nei suoi confronti. Qualche giorno fa Alda D’Eusanio è stata espulsa con effetto immediato dal GF Vip, dopo aver pronunciato alcune frasi molto forti sulla cantante Laura Pausini. Mentre si sentiva in diffusione una sua canzone, infatti, Alda ha dichiarato che il compagno della Pausini è violento con lei: “Questa ha uno che la mena, un chitarrista che le ha dato anche un figlio, ma la crocchia di botte”. parole fortissime, che non sono certo passate inosservate e che hanno causato la reazione immediata di Laura Pausini, la quale ha categoricamente smentito le parole della ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 febbraio 2021)espulsa dal GF Vip: la giornalistail, ecco le sue primedopo il provvedimento nei suoi confronti. Qualche giorno faè stata espulsa con effetto immediato dal GF Vip, dopo aver pronunciato alcune frasi molto forti sulla cantante Laura Pausini. Mentre si sentiva in diffusione una sua canzone, infatti,ha dichiarato che il compagno della Pausini è violento con lei: “Questa ha uno che la mena, un chitarrista che le ha dato anche un figlio, ma la crocchia di botte”.fortissime, che non sono certo passate inosservate e che hanno causato la reazione immediata di Laura Pausini, la quale ha categoricamente smentito ledella ...

