Alda D'Eusanio, dopo il GFVip nuovi guai: altra querela! (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alda D'Eusanio nella sua breve permanenza in casa ha creato davvero molto scompiglio. dopo l'espulsione sta per arrivare una querela Continua a far parlare di se Alda D'Eusanio, nonostante sia stata eliminata dalla casa del GFVip. La conduttrice televisiva è stata mandata nel reality per agitare un pò le acque e possiamo dire che ci L'articolo proviene da Leggilo.org.

